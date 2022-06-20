Украинские войска атаковали Минеральное в ДНР

Утром 20 июня Вооруженные силы Украины атаковали населенный пункт Минеральное на территории Донецкой Народной Республики, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

Обстрел велся в 05:37 со стороны Авдеевки. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов республики, в том числе Макеевку. Город обстреляли со стороны Авдеевки снарядами натовского калибра — 155 миллиметров.