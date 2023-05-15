Спецоперация 15 мая 2023, 10:09 Украинские войска активизировались по всей линии фронта — Пушилин Врио главы ДНР Пушилин заявил об активизации украинских войск по всей линии фронта Официальный сайт президента Украины

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Активность ВСУ зафиксировали по всей линии соприкосновения. Однако речь о готовящемся украинцами контрнаступлении пока не идет. Такое заявление сделал врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы видим активизацию по всей линии соприкосновения, это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится и говорилось», — сказал он.

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По его словам, противник пытается «прощупать позиции», на каких-то участках бойцы ВСУ проводят разведку боем. Пушилин подчеркнул, что военные РФ готовы отражать наступление.

Врио главы ДНР также добавил, что российские подразделения стали контролировать основные высотки в Артемовске, которые занимали украинские силы. Он отметил, что представители России продолжат постепенно продвигаться вперед в городе. Пушилин добавил, что российские позиции на Марьинском и Авдеевском направлениях улучшились.