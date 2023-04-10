Спецоперация 10 апреля 2023, 07:24 Украинские военные заставили Часов Яр своей техникой «РВ»: военные ВСУ спрятали технику за жилыми домами в Часовом Яре РИА «Новости»

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Некоторые истощенные в боях за Артемовск подразделения Вооруженных сил Украины перебросили в Часов Яр. Украинские войска расставили свою технику среди жилых домов, сообщила «Русская весна».

Часов Яр оказался в ближайшем тылу от группировки ВСУ в Артемовске, и именно туда командование перенаправило обескровленные подразделения. По информации военкоров, город начали спешно готовить к обороне, так как после взятия Артемовска российские силы могут пойти на Часов Яр. Украинские военные переправили в него свою боевую технику и спрятали ее за жилыми домами.

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Российские подразделения уже начали продвижение в сторону Часова Яра, рассказал боец ЧВК «Вагнер». Для удержания обороны населенного пункта Берховка на пути к городу ВСУ применили тактику «танковой карусели», но все равно не смогли его удержать.