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    13 июля 2022, 15:55

    Украинские военные заминировали все мосты в Запорожье

    ВСУ заминировали ДнепроГЭС и все мосты на подконтрольной Украине части Запорожья

    Александр Иванов

    Более 80 социальных объектов на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области превратили в военные объекты и склады оружия, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В эфире «Соловьев. Live» он добавил, что ВСУ также заминировали ДнепроГЭС.

    Joel Rivera-Camacho / Unsplash

    Представитель Запорожской администрации сообщил о минировании плотины гидроэлектростанции.

    Все мосты заминированы, включая ДнепроГЭС

    Владимир Рогов

    член совета ВГА Запорожья.

    Накануне Рогов рассказал о неудачной попытке наступления украинских военных на Запорожскую область. Из-за жесткого отпора ВСУ бежали. По словам члена совета ВГА, административный центр региона еще находится под контролем Украины, но вскоре город освободят.