Более 80 социальных объектов на подконтрольной украинским властям территории Запорожской области превратили в военные объекты и склады оружия, заявил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. В эфире «Соловьев. Live» он добавил, что ВСУ также заминировали ДнепроГЭС.

Представитель Запорожской администрации сообщил о минировании плотины гидроэлектростанции.

Все мосты заминированы, включая ДнепроГЭС Владимир Рогов член совета ВГА Запорожья.

Накануне Рогов рассказал о неудачной попытке наступления украинских военных на Запорожскую область. Из-за жесткого отпора ВСУ бежали. По словам члена совета ВГА, административный центр региона еще находится под контролем Украины, но вскоре город освободят.