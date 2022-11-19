Спецоперация 19 ноября 2022, 01:43 Украинские военные за полчаса выпустили 14 снарядов по ДНР СЦКК: ВСУ выпустили 14 снарядов по населенным пунктам ДНР РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк, Каштановое, Минеральное и Гольмовский. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня в Telegram-канале.

Всего украинские войска выпустили 14 снарядов за 35 минут. В сторону Донецка отправили три снаряда калибром 152 миллиметров, по Каштановому и Минеральному ударили так же по три снаряда калибром 122 миллиметров. По Гольмовскому запустили 5 снарядов калибром 152 миллиметров.

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Ранее сообщалось, что во время очередного обстрела Донецка пострадали минимум шесть человек. Один из нарядов попал в здание предприятия «Вода Донбасса», которое предоставляет жителям ДНР услуги по централизованному водоснабжению и водоотведению.

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Российское Минобороны сообщило, что отечественные войска помешали переброске резервов ВСУ и доставке западного вооружения в районы боевых действий. Подразделения ВС России взяли под контроль дорогу между населенными пунктами Павловка и Никольское в ДНР.