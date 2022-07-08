Украинские военные за пять минут дважды обстреляла Донецк натовскими снарядами

Украинские военные за пять минут два раза обстреляли Донецк. В общей сложности они выпустили шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Об этом сообщил Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) ДНР.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 03:00 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Буденновский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров; 03:05 — населенный пункт Первомайское — город Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении Центра в Telegram-канале.

Также в 03:05 был зафиксирован обстрел Кировского и Ворошиловского районов Донецка. Украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров.

Страны НАТО применяют артиллерию калибра 155 миллиметров, отметило РИА «Новости».

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