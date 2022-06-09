Украинские военные выпустили более 50 снарядов по Кременной и Первомайску за сутки

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки трижды открывали огонь по Кременной и Первомайску в ЛНР. В результате обстрелов пострадала мирная жительница, сообщили в представительстве республики в СЦКК.

По информации представительства, при обстрелах ВСУ применяли реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», танки и минометы калибром 120 миллиметров. В общей сложности по населенным пунктам выпустили 52 снаряда.

В результате обстрелов в Кременной была ранена женщина 1976 года рождения. В Первомайске из-за обстрелов со стороны ВСУ три многоквартирных жилых дома получили повреждения.

В июне ВСУ начали усиленно обстреливать Донецк. Политик, член высшего совета ЛДПР Александр Шерин заявил, что удары носят исключительно символический, пропагандистский характер. По его мнению, таким образом украинские власти хотят показать, что до сих пор способны причинять урон столице ДНР, написало РИА ФАН.