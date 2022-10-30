Украинским военным пришлось отвести ПВО из-за потери позиций | 360°

Спецоперация 30 октября 2022, 10:34 Украинским военным пришлось отвести ПВО из-за потери позиций Депутат ДНР Баевский: ВСУ не могут обеспечить оборону своих огневых позиций РИА "Новости"

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии обеспечить оборону огневых позиций, поэтому им приходится отводить реактивные системы залпового огня от линии соприкосновения. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции Андрей Баевский.

«Противник не может обеспечить ПВО над районами огневых позиций артиллерии. Соответственно, единственной защитой в такой ситуации является максимальное удаление от линии боевого соприкосновения», — объяснил депутат парламента ДНР.

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Украинские боевики нанесли очередной удар по Донецку в минувшую субботу. Как сообщал Совместный центр контроля и координации огня, националисты выпустили 25 снарядов калибром 155 миллиметров. Под огонь попали Куйбышевский, Киевский и Кировский районы города.

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Днем ранее в результате обстрела по Донецку со стороны Вооруженных сил Украины погибли три человека. Украинские боевики стреляли по Куйбышевском району. В результате атаки четверо мирных жителей получили ранения.