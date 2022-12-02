Спецоперация 02 декабря 2022, 08:41 Украинские военные впали в панику из-за отсутствия приказа покидать Артемовск Офицер НМ ЛНР Марочко сообщил о панике среди бойцов ВСУ из-за ситуации в Артемовске РИА «Новости»

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Панические настроения царят в среде старшего офицерского состава Вооруженных сил Украины, которое находится в районе Артемовска. Они вызваны отсутствием приказа покинуть город. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram.

По его словам, положение украинских военных постоянно ухудшается в районе Артемовска из-за успехов российских сил там. Марочко отметил, что сейчас есть все основания для подготовки эвакуации ВСУ оттуда в более безопасное место.

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«Сейчас вышестоящее командование даже не рассматривает предложения по передислокации, что в свою очередь вызывает панические настроения среди старшего офицерского состава», — написал он.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил1 декабря о новых успехах Союзных сил на Артемовском и Марьинском направлениях.