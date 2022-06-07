Украинские военные возобновили обстрел Ясиноватой ракетами «Град»

Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Ясиноватую. Они выпустили по населенному пункту 30 ракет из РСЗО «Град» за 18 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Первая череда выстрелов из 15 ракет произошла в 11:42. Еще столько же прилетело в 11:50. Боевики стреляли с позиций в районе Авдеевки. Минувшим утром они дважды обстреляли Ясиноватую. В 06:26 ВСУ выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», в 08:12 — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.

Кроме того, ВСУ атаковали в течение дня Макеевку, Гольмовский, Еленовку, Байрак, Яковлевку, Горловку, Старомихайловку, Пантелеймоновку, Лозовое. Петровский район Донецка обстреляли семь раз, Киевский — один. Боевики использовали мины калибром 82 миллиметра, снаряды калибром 120, 122, 155 и 203 миллиметра, гранаты.

При атаке по Светлодарску в ДНР погибла женщина и был ранен ее муж, сообщили «Известия». Обстрелу подверглась рыночная площадь.