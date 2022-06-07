Украинские военные возобновили обстрел Ясиноватой ракетами «Град»
ВСУ за короткое время выпустили по Ясиноватой 30 ракет «Град»
Вооруженные силы Украины вновь обстреляли Ясиноватую. Они выпустили по населенному пункту 30 ракет из РСЗО «Град» за 18 минут, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Первая череда выстрелов из 15 ракет произошла в 11:42. Еще столько же прилетело в 11:50. Боевики стреляли с позиций в районе Авдеевки. Минувшим утром они дважды обстреляли Ясиноватую. В 06:26 ВСУ выпустили 15 ракет из реактивной системы залпового огня «Град», в 08:12 — четыре снаряда калибром 122 миллиметра.
Кроме того, ВСУ атаковали в течение дня Макеевку, Гольмовский, Еленовку, Байрак, Яковлевку, Горловку, Старомихайловку, Пантелеймоновку, Лозовое. Петровский район Донецка обстреляли семь раз, Киевский — один. Боевики использовали мины калибром 82 миллиметра, снаряды калибром 120, 122, 155 и 203 миллиметра, гранаты.
При атаке по Светлодарску в ДНР погибла женщина и был ранен ее муж, сообщили «Известия». Обстрелу подверглась рыночная площадь.