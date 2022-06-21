21 июня 2022, 07:04
Украинские военные вновь обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ
Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом в Теlеgrаm-канале сообщил Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Накануне националисты обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Также украинские военные ударили по городу Зимогорье в Луганской Народной Республики ракетой «Точка У», пострадала женщина.