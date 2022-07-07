Украинские военные вновь обстреляли Донецк

Украинские военные ударили по Донецку, под огнем оказались Кировский и Петровский районы. Об этом в Telegram-канале сообщил Совместный центр по координации и прекращению огня ДНР.

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новомихайловка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

Накануне украинская армия также обстреляла Донецк, под огнем оказалась нефтебаза в Кировском районе, начался пожар. Однако к серьезным последствиям это не привело, так как войска ДНР получили информацию об ударе заранее и заблаговременно вывезли топливо.

Помимо нефтебазы пострадал автомобиль и один из частных домов. Кроме этого, погибла женщина, попавшая под обстрел в Петровском районе города.