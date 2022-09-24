Украинские военные в ночь на 24 сентября четыре раза обстреляли территорию ДНР | 360°

Спецоперация 24 сентября 2022, 05:20 Поделиться Telegram

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Viber Украинские военные в ночь на 24 сентября четыре раза обстреляли территорию ДНР СЦКК: украинские солдаты в ночь на 24 сентября четыре раза обстреляли территорию ДНР РИА «Новости»

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Бойцы ВСУ в ночь на субботу четыре раза обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР), выпустив 18 снарядов, сообщили в Telegram-канале СЦКК ДНР.

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по направлениям: 0:45 — населенный пункт Красногоровка — Донецк, выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 1:20 — населенный пункт Орловка — Каштановое, выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров», — отметили в заявлении.

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В ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области 23 сентября началось голосование на референдуме по вопросу о вступлении в состав России. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что жители Донбасса и освобожденных от националистов территорий захотят вернуться на историческую родину. Многие ждали этого момента долгих восемь лет.

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Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин показал свой бюллетень, в котором отметил галкой пункт «Да», отвечая на вопрос о вхождении ДНР в состав России.

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