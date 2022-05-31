Военнослужащие 57-й мотопехотной бригады ВСУ отказались выходить на позиции без бронетехники и артиллерийской поддержки. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный осведомитель».

По данным канала, солдаты также потребовали прислать к ним в окопы командира бригады. Во время горячего спора всплыла тема больших потерь в украинском офицерском составе.

«Морально-психологичное состояние украинских военнослужащих на фронте продолжает рушиться все сильнее», — констатировали авторы канала.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвейчук в беседе с «360» отметил, что ВСУ не способны противостоять российской армии в Донбассе не только тактически (из-за нехватки живой силы и техники, в том числе тяжелой бронетехники), но и в плане морального духа. По словам эксперта, украинские военные не мотивированы и разбегаются при первом серьезном бое. Новая волна мобилизации едва ли исправит положение.

Политолог Евгений Михайлов отметил, что в свете успехов российской армии украинские боевики массово выступают за то, чтобы сложить оружие.