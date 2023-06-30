Спецоперация 30 июня 2023, 11:55 Украинские военные ударили по Ясиноватой десятью ракетами из РСЗО ВСУ выпустили по Ясиноватой десять ракет из РСЗО РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую в ДНР. Военные выпустили 10 ракет из реактивных систем залпового огня, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации прекращения огня.

«Выпущено 10 ракет из РСЗО», — передали в представительстве.

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Обстрел произошел в 10:45. За пять минут до этого украинские боевики выпустили по Ясиноватой восемь снарядов калибром 155 миллиметров. В 11:15 ВСУ обстреляли Киевский район Донецка пятью снарядами калибром 155 миллиметров.

Накануне, 29 июня, Украина выпустила по приграничной Белгородской области порядка 90 боеприпасов. Самые интенсивные удары пришлись на Грайворонский и Шебекинский округа.

Ранее российский президент Владимир Путин обращал внимания, что ВСУ бьют именно по жилым кварталам. Глава государства отмечал, что не понимает, для чего, ведь смысла в этом нет. Как отмечали эксперты, Украина пытается запугать население своими действиями.