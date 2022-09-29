Украинские военные ударили по Донецку | 360°

Спецоперация 29 сентября 2022, 07:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинские военные ударили по Донецку СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

Читать 360tv в

Украинские военные нанесли удар по Донецку. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, под огонь попали Кировский, Куйбышевский и Калининский районы.

Реклама

ВСУ вели обстрелы со стороны населенных пунктов Красногоровка, Нетайлово и Орловка. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Реклама

С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. Жители освобожденных регионов единогласно проголосовали за присоединение к РФ.

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что страна готова защищать Крым и новые регионы.

0 0 0 0 0 0