Украинские военные ударили по Донецку | 360°

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Украинские военные ударили по Донецку

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Спецоперация

29 сентября 2022, 07:24

Украинские военные ударили по Донецку

СЦКК ДНР сообщил об обстреле Донецка со стороны ВСУ

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Украинские военные нанесли удар по Донецку. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Всего националисты выпустили девять снарядов натовского калибра 155 миллиметров, под огонь попали Кировский, Куйбышевский и Калининский районы.

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ВСУ вели обстрелы со стороны населенных пунктов Красногоровка, Нетайлово и Орловка. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

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С 23 по 27 сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области прошли референдумы о вхождении в состав России. Жители освобожденных регионов единогласно проголосовали за присоединение к РФ.

Посол России в США Анатолий Антонов подчеркивал, что страна готова защищать Крым и новые регионы.

Специальная военная операция РФ на Украине

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