Спецоперация 20 июня 2023, 00:52 Украинские военные стали отказываться воевать на немецких танках Leopard Рогозин: украинские военные массово саботируют немецкие танки Leopard и портят их flickr

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Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что украинские военные повально отказываются воевать на немецких танках Leopard. К тому же участились случаи массовой порчи техники, отметил глава «Царских волков» в своем Telegram-канале.

Рогозин в своем сообщении сослался на перехваченное российской разведкой донесение украинского офицера в штаб. Тот сообщил, что если солдат ВСУ и заставляют ехать на танках в атаку, они «то засыпят песок в двигатель танка, то под хвост ему мину подложат и задним ходом на нее якобы случайно наедут».

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Солдаты понимают, что они смертники, так как натовская техника в первую очередь находится под прицелом ВС России. Русскими солдатами, пояснил украинский офицер в своем донесении, немецкие танки воспринимаются на генетическом уровне как первоочередная цель. По ним бьют из артиллерии, ПТУРов, авиации и БПЛА.

Ранее сообщалось, что на Южно-Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки три единицы танков Leopard. Помимо них противники лишился живой силы и другой техники.