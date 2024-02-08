Спецоперация 08 февраля 2024, 08:11 Украинские военные стали беречь технику НАТО из-за нехватки запчастей Марочко: ВСУ берегут технику НАТО из-за нехватки запчастей Alexander Welscher/dpa/globallookpress

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Вооруженные силы Украины стали реже пользоваться техникой НАТО из-за распутицы и нехватки комплектов для ремонта. Об этом рассказал РИА «Новости» подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, ВСУ сократили использование техники Североатлантического альянса сразу на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях.

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«Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях», — уточнил офицер.

На этих трех направлениях сильно испортилась погода. Там установилась плюсовая температура, которую сопровождают осадки. Кроме того, у украинской армии нет необходимых запчастей для ремонта натовской техники.

Нехватка ремкопмлектов сильно сказывается на ВСУ. Даже незначительные поломки выводят технику из строя, резюмировал Марочко.

Недавно он сообщал, что ВСУ доставляют вооружение по железной дороге в Харьков. Туда прибыли 12 единиц колесной и гусеничной техники и еще шесть единиц ствольной артиллерии.