Важное 21 декабря 2022, 12:34 Украинские военные сдались в плен на Краснолиманском направлении Минобороны сообщило о сдаче в плен шести бойцов ВСУ на Краснолиманском направлении РИА «Новости»

Читать 360tv в

Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен российским военным в ходе боев на Краснолиманском направлении. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Российские войска огнем артиллерии и армейской авиации ударили по местам скопления военной техники и живой силы противника в районе населенных пунктов Торское и Терны в ДНР. Шестеро военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен», — сообщил он.

Реклама

Конашенков уточнил, что в ходе боев ВС РФ ликвидировали свыше 30 боевиков, пять пикапов и один танк.

Реклама

Кроме того, истребительная авиация ВКС России сбила украинский самолет Су-25 в небе над селом Красногоровка и уничтожила вертолет Ми-8 рядом с Артемовском.

Силы ПВО за сутки сбили два беспилотника в районе Николаевки Донецкой Народной Республики и Князе-Григоровки Херсонской области.

После начала спецоперации ВС РФ уничтожили 932 боевые машины реактивных систем залпового огня, 7179 танков, 187 вертолетов и 348 самолетов ВСУ.