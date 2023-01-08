Спецоперация 08 января 2023, 01:35 Украинские военные сбили свой же самолет в ДНР, заявили в Госдуме Депутат Госдумы Саблин: МиГ-29 Воздушных сил Украины сбили в ДНР из украинского ЗРК Pxhere

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Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины под Курахово в ДНР уничтожили из украинского ЗРК «Оса». Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Дмитрий Саблин в своем Telegram-канале. Саблин постоянно пребывает в зоне спецоперации.

«Под Курахово украинский ЗРК „Оса“ сбил свой же, украинский, МиГ-29. Мы лишь немного приложили руку», — написал Саблин.

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Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков ранее заявил, что системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника. Также украинские боевики потеряли убитыми и ранеными свыше 120 человек Еще они лишились гаубиц, бронетранспортеров и ракетной системы залпового огня «Град» при попытке атаковать позиции ВС РФ во время режима прекращения огня.

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Также системы ПВО перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM около города Макеевки и поселка Гусельское в ДНР и села Очеретоватого Запорожской области.

Глава Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в районе Севастопольской бухты. Это произошло в ночь на 7 января.