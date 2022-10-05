«Нашли мины в школах и детсадах». Российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР | 360°

Спецоперация 05 октября 2022, 04:33 Поделиться Telegram

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Viber «Нашли мины в школах и детсадах». Российские саперы рассказали, как ВСУ пытались взорвать мирных жителей ЛНР Российские саперы: ВСУ минировали школы и детсады ЛНР с целью взорвать мирных жителей РИА "Новости"

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После отступления украинских войск с территории ЛНР мины-ловушки были найдены даже в школах и детских садах. Слова командира группы российских саперов привел ТАСС.

«Неоднократно были заминированы подвалы, чердаки. Были замечены гранаты, установленные на растяжках прямо в классах, где учились дети», — рассказал он.

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Военный пояснил, что леска растяжки крепится к взрывателю заряда одним концом, а другим — к чему-либо на объекте. Взрыв происходит при задевании лески, открытии дверей или окон. Поэтому ловушки важно вовремя обнаружить и обезвредить.

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Представитель группы российских саперов добавил, что украинские силовики устанавливали как обычные ручные гранаты, так и более мощные заряды взрывчатки.

В большинстве случаев, отметил он, войска противника маскируют мины-ловушки, пряча их за мебелью и деталями карниза, штукатуря проделанные отверстия в стенах.

Российский военный также поделился одним из самых сложных случаев, с которым пришлось столкнуться солдатам его подразделения. Это был установленный в школе детонационный шнур от установки разминирования минных полей УР-77 «Змей Горыныч».

«Заряд был замаскирован под карниз и также были подвернуты шторы. Обычному человеку его было практически не обнаружить… Это целенаправленная попытка взорвать людей. Если такой заряд сдетонирует там при нахождении человека, то очень мало шансов, что человек выживет», — заключил он.

Ранее сообщалось, что военнослужащие Международного противоминного центра ВС России разминировали школу и дворы жилых домов в нескольких населенных пунктах ЛНР.

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