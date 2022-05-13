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    13 мая 2022, 12:02

    Украинские военные разграбили магазины и аптеки при отступлении в ДНР

    Власти ДНР сообщили о разграбленных ВСУ магазинах и аптеках в республике

    Александр Иванов

    Украинские боевики при отступлении занимаются грабежом магазинов и аптек. Они уносят продукты, лекарства, лишая мирных жителей возможности купить еду и медикаменты. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

    «Как выяснилось, противник, отступая из этих населенных пунктов, серьезно разграбил магазины, аптеки и граждан», — рассказал Гагин в комментарии РИА «Новости».

    По словам советника главы правительства ДНР, от властей республики была направлена гумпомощь в населенный пункт Благодатное, где, в частности, сильно ощущается дефицит продуктов и лекарств. Такие акции, как подчеркнул Гагин, будут проводить на регулярной основе.

    О грабежах, которые устраивали участники украинских вооруженных формирований, ранее рассказывали мирные жители в Мариуполе. По словам одного из горожан, мародерством, занимались бойцы запрещенного в России националистического батальона «Азов»*.

    * «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.