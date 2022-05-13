Украинские военные разграбили магазины и аптеки при отступлении в ДНР

Украинские боевики при отступлении занимаются грабежом магазинов и аптек. Они уносят продукты, лекарства, лишая мирных жителей возможности купить еду и медикаменты. Об этом сообщил советник главы правительства ДНР Ян Гагин.

«Как выяснилось, противник, отступая из этих населенных пунктов, серьезно разграбил магазины, аптеки и граждан», — рассказал Гагин в комментарии РИА «Новости».

По словам советника главы правительства ДНР, от властей республики была направлена гумпомощь в населенный пункт Благодатное, где, в частности, сильно ощущается дефицит продуктов и лекарств. Такие акции, как подчеркнул Гагин, будут проводить на регулярной основе.

О грабежах, которые устраивали участники украинских вооруженных формирований, ранее рассказывали мирные жители в Мариуполе. По словам одного из горожан, мародерством, занимались бойцы запрещенного в России националистического батальона «Азов»*.

* «Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование.