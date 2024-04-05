Спецоперация 05 апреля 2024, 11:02 Украинские военные расстреляли сослуживцев на правом берегу Днепра РИА «Новости»: ВСУ расстреляли сослуживцев у Днепра и спрятали тела в лодку Официальный сайт президента Украины

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Двое украинских военных на правом берегу Днепра расстреляли двоих сослуживцев перед погрузкой в десантную лодку. Их действия заснял российский разведывательный коптер, видео оказалось в распоряжении РИА «Новости».

Четверо украинских боевиков подошли к лодке, но потом повздорили. Предположительно, двое военных не хотели десантироваться с правого берега Днепра на левый.

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«Непосредственно у лодки, между военными, предположительно, возник спор, в результате которого двое бойцов, стоявших у воды, расстреляли двух солдат, находившихся дальше от берега. Затем тела убитых были погружены в лодку, а сама она была отшвартована от берега», — рассказал агентству источник.

Украинские солдаты не гнушаются убивать своих сослуживцев. Ранее военные ВСУ расстреляли своих отступающих бойцов в районе Кременной. Более того, для них стало нормой убивать безоружных мирных жителей. Украинские военные жестоко расправились над пенсионерами при отступлении из села Мирное в Запорожской области. Тела расстрелянных людей нашли российские военные.