Спецоперация 03 апреля 2024, 07:23 Украинские военные рассказали, в каком случае обрушится фронт ВСУ Politico: фронт ВСУ рухнет, если ВС РФ сосредоточат удар в одном месте Ashley Chan/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Если российские войска нанесут сконцентрированный удар в одном месте, это приведет к обрушению фронта ВСУ. Об этом написало американское издание Politico, сославшись на высокопоставленных украинских военных.

«Офицеры сказали, что существует значительный риск обрушения фронта (ВСУ — прим. ред.) на том участке, на котором российские генералы решат сконцентрировать усилия», — указывается в материале.

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Один из офицеров, с которыми пообщались журналисты, считает, что Запад уже не сможет помочь ВСУ справиться с российской армией.

По словам собеседников издания, прорыву украинской обороны способствуют численное превосходство ВС России и то, что они активно используют планирующие авиабомбы. Военные предположили, что российские войска нанесут «мощный удар» в конце лета или даже раньше, а пока «собирает ресурсы» для него.

Ранее отставной полковник бундесвера Вольфганг Рихтер предположил, что давление российских вооруженных сил заставит ВСУ сдавать новые регионы, чтобы не допустить обвала линии боевого соприкосновения, но даже при этом спастись от прорыва ВС РФ не удастся.