Спецоперация 03 августа 2023, 16:39 Украинские военные пустили в ход старые советские танки Forbes: из-за потерь западной техники ВСУ пришлось пустить в ход советские танки РИА «Новости»

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Украинские подразделения в ходе контрнаступления начали применять старые советские танки и бронетранспортеры после огромных потерь западной техники. Об этом в материале для журнала Forbes написал обозреватель Дэвид Экс.

«Украинцы из-за больших потерь начали перебрасывать ближе к передовой линии гораздо менее оснащенные подразделения с танками и бронетранспортерами времен СССР», — сообщил он.

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Экс отметил, что в ходе атак на Южном направлении украинские военные столкнулись с глубокими минными полями и сильной российской артиллерией. В итоге зачастую им приходится оставлять свои позиции и отступать.

«Но в отправке на передовую советских танков есть и другая проблема. Если такая техника наедет на мину, то шансов спастись у экипажа практически нет», — добавил обозреватель.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что в течение июля ВСУ потеряли почти 21 тысячу человек личного состава.