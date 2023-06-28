28 июня 2023, 13:27
Украинские военные признали высокую эффективность российских «Ланцетов»
Reuters: ВСУ испытывают трудности из-за российских дронов «Ланцет»
Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают применяемые Россией в зоне специальной военной операции барражирующие боеприпасы «Ланцет» одной из главных угроз. Об этом сообщило агентство Reuters.
В беседе с журналистами украинские военные рассказали, что Россия в последние месяцы стала чаще применять «Ланцеты», из-за чего ВСУ испытывают трудности.
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«Беспилотники „Ланцет“ повреждают или уничтожают ценную украинскую технику, переданную Западом, такую как танк Leopard 2 и самоходная гаубица Caesar», — указано в публикации.
Агентство уточнило, что преимуществом «Ланцета» является низкая стоимость его производства по сравнению с ракетами для ЗРК С-300. При этом боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 50 километров в тылу украинских войск.
В США российский дрон «Ланцет» назвали массовым убийцей украинской техники. По словам обозревателя Питера Сучиу, российские войска «надежно защищаются» от контрнаступления ВСУ с помощью этих беспилотников. Сучиу отметил, что «Ланцеты» могут атаковать и использоваться для разведки.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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