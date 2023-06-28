Спецоперация 28 июня 2023, 13:27 Украинские военные признали высокую эффективность российских «Ланцетов» Reuters: ВСУ испытывают трудности из-за российских дронов «Ланцет» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Военнослужащие Вооруженных сил Украины считают применяемые Россией в зоне специальной военной операции барражирующие боеприпасы «Ланцет» одной из главных угроз. Об этом сообщило агентство Reuters.

В беседе с журналистами украинские военные рассказали, что Россия в последние месяцы стала чаще применять «Ланцеты», из-за чего ВСУ испытывают трудности.

Реклама

«Беспилотники „Ланцет“ повреждают или уничтожают ценную украинскую технику, переданную Западом, такую как танк Leopard 2 и самоходная гаубица Caesar», — указано в публикации.

Агентство уточнило, что преимуществом «Ланцета» является низкая стоимость его производства по сравнению с ракетами для ЗРК С-300. При этом боеприпасы способны поражать цели на расстоянии до 50 километров в тылу украинских войск.

В США российский дрон «Ланцет» назвали массовым убийцей украинской техники. По словам обозревателя Питера Сучиу, российские войска «надежно защищаются» от контрнаступления ВСУ с помощью этих беспилотников. Сучиу отметил, что «Ланцеты» могут атаковать и использоваться для разведки.