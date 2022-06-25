Украинские военные превратили лицей под Харьковом в соружейный склад

Украинские войска продолжают использовать учебные заведения в военных целях. Они оборудовали склад оружия в лицее Первомайска и сделали опорный пункт в Константиновке. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев.

«В Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея на улице Рассветная боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ», — заявил Мизинцев.

Он добавил, что рядом с лицеем украинские военные поставили дальнобойную артиллерию. Опорный пункт ВСУ появился также в детском саду № 15 в Константиновке. Населенный пункт находится в ДНР. Боевики заминировали подходы к детскому саду и выставили по периметру снайперские точки.

«в Николаеве в зданиях детского сада № 52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (улица Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами», — отметил начальник центра.

Еще украинские боевики сделали казарму в здании дворца культуры автозавода в Запорожье. На территории предприятия они разместили опорный пункт и оборудовали склады.