facebook_pixel
    15 июня 2022, 10:37

    Украинские военные предпочли советское вооружение американскому — CNN

    CNN: украинские военные отказались от западного оружия в пользу советского

    Екатерина Виславская

    Несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского поставить больше оружия, украинские военные в некоторых случаях при наличии иностранных снарядов предпочитают вести бой советскими. Об этом рассказали источники телеканала CNN.

    Спецоперация на Украине подошла к решающему этапу. Результаты текущих боев вблизи Северодонецка, Лисичанска и реки Северский Донец определят ее дальнейший ход. По этой причине власти Украины призвали западных союзников поставить еще больше вооружения. Однако, по данным издания, оно не всегда идет в ход.

    Несмотря на то, что у ВСУ заканчиваются старые советские боеприпасы, войска не торопятся переводить свои истребители на западные системы. Во-первых, обучение солдат работе с ними требует времени и уводит необходимых бойцов с поля боя. Во-вторых, это просто неудобно.

    «В некоторых случаях, по словам одного источника, знакомого с американской разведкой, Украина предпочитает не использовать незнакомые западные системы», — рассказал автор статьи.

    Например, несмотря на получение сотен дронов Switchblade, подразделения используют коммерческие беспилотники, так как они удобней. Это обстоятельство вызвало на Западе вопросы об эффективности снабжения Украины.