Несмотря на просьбы президента Украины Владимира Зеленского поставить больше оружия, украинские военные в некоторых случаях при наличии иностранных снарядов предпочитают вести бой советскими. Об этом рассказали источники телеканала CNN.

Спецоперация на Украине подошла к решающему этапу. Результаты текущих боев вблизи Северодонецка, Лисичанска и реки Северский Донец определят ее дальнейший ход. По этой причине власти Украины призвали западных союзников поставить еще больше вооружения. Однако, по данным издания, оно не всегда идет в ход.

Несмотря на то, что у ВСУ заканчиваются старые советские боеприпасы, войска не торопятся переводить свои истребители на западные системы. Во-первых, обучение солдат работе с ними требует времени и уводит необходимых бойцов с поля боя. Во-вторых, это просто неудобно.

«В некоторых случаях, по словам одного источника, знакомого с американской разведкой, Украина предпочитает не использовать незнакомые западные системы», — рассказал автор статьи.

Например, несмотря на получение сотен дронов Switchblade, подразделения используют коммерческие беспилотники, так как они удобней. Это обстоятельство вызвало на Западе вопросы об эффективности снабжения Украины.