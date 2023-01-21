Спецоперация 21 января 2023, 15:15 Украинские военные потеряли штурмовик Су-24 и вертолет Ми-8 Минобороны сообщило о сбитых украинских штурмовике Су-24 и вертолете Ми-8 РИА «Новости»

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Воздушные силы Украины за минувшие сутки потеряли штурмовик Су-24, сбитый в Донецкой Народной Республике, и военный вертолет Ми-8. Последний потерпел крушение после попадания ракеты ПВО в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он добавил, что украинский штурмовик Су-24 сбили Воздушно-космические силы России около поселка Владимировка Донецкой Народной Республики.

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Военный вертолет Ми-8 упал в районе города Лозовая Харьковской области от удара системы противовоздушной обороны.

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За минувшие сутки российские силы ПВО сбили 14 украинских беспилотников, выпущенных в сторону сел Ковалевка, Наугольное, Нововодяное, Площанка, Нежурино, Змиевка и Червонопоповка, а также города Кременная Луганской Народной Республики, сел Новоказанковатое Запорожской области и села Благодатное Донецкой Народной Республики.

Кроме того ПВО перехватили три реактивных снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также противорадиолокационной ракеты HARM в районе города Васильевка и села Грозовое Запорожской области.