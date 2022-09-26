Украинские военные потеряли до 120 человек в Харьковской области за сутки | 360°

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Украинские военные потеряли до 120 человек в Харьковской области за сутки

Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 120 человек в Харьковской области

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Бригады войск Вооруженных сил Украины потеряли убитыми и ранеными до 120 человек в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате массированного огневого удара по пунктам дислокации 14-й механизированной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Сенькова и Червоный Оскол Харьковской области потери противника составили более 120 военнослужащих убитыми и ранеными», — рассказали в ведомстве.

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В Минобороны уточнили, что, кроме того, противник потерял 15 единиц военной техники.

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Одновременно российские военные нанесли удары по пунктам временной дислокации Иностранного легиона ВСУ и подразделений националистических формирований в районе населенного пункта Святогорск в Донецкой Народной Республике. Здесь удалось ликвидировать до 100 боевиков.

Ранее участников Интернационального легиона ВСУ уличили в совершении ряда тяжких преступлений. Наемники грабят мирное население и занимаются мародерством. Моральными рамками и принципами стеснены лишь немногие.

Минобороны РФ

Специальная военная операция РФ на Украине

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