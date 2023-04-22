22 апреля 2023, 15:15
Украинские военные посмотрели в камеру дрона ВС РФ за мгновения до гибели
Военные ВСУ посмотрели в камеру российского беспилотника перед гибелью
Военные украинской армии за несколько мгновений до гибели посмотрели в камеру российского беспилотника. Видео ликвидации укрепленных позиций ВСУ в Telegram-канале опубликовало Министерство обороны РФ.
Ведомство сообщило, что российские десантники успешно уничтожили позиции противника в лесном массиве около населенного пункта Кременная. Удар был нанесен с помощью самоходных орудий «Нона-С». Перед этим координаты военным передали расчеты беспилотников. Судя по опубликованным кадрам, украинские солдаты заметили разведывательный дрон и посмотрели в его камеру, но не успели отреагировать.
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Ранее российские военкоры опубликовали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ. Танкисты ВС РФ оказались рядом с позициями противника, что обратило украинских военных в бегство.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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