Украинские военные попытались пойти в атаку на Купянском направлении | 360°

Важное 24 октября 2022, 13:10 Украинские военные попытались пойти в атаку на Купянском направлении Минобороны России: армия отбила атаку ВСУ на Купянском направлении в Харьковской области РИА "Новости"

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Российские войска отбили попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) пойти в атаку на Купянском направлении. Противник напал на позиции в Харьковской области, сообщило Минобороны России.

В наступление пошли подразделения ВСУ численностью до трех мотопехотных рот. Они попытались занять позиции российских военных вблизи сел Першотравнее, Берестовое и Орлянка. Но нападение было безуспешным, его отбили. Военных отбросили на исходные позиции.

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«Уничтожены более 25 украинских военнослужащих, один танк, пять бронетранспортеров и четыре пикапа», — сообщили в оборонном ведомстве.

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Другое наступление украинской армии провалилось на Краснолиманском направлении. Подразделения численностью до двух механизированных рот попытались вклиниться в линию обороны в районе Червонопоповки ЛНР. Еще два нападения отразили на Южно-Донецком и Николаево-Криворожском направлениях.

В общей сложности с начала спецоперации Вооруженные силы России уничтожили больше шести тысяч украинских танков и бронемашин, сообщили «Известия».