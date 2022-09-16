Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области | 360°

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Украинские военные попали в тактическое окружение у границ Херсонской области

Замглавы Херсонской ВГА Стремоусов: ВСУ оказались в тактическом окружении у границ региона

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Украинские подразделения оказались в тактическом окружении на Херсонском направлении. Об этом заявил заместитель главы региональной администрации Кирилл Стремоусов.

«В реке Ингулец поднялся уровень воды, нарушив возведенные украинскими войсками переправы с правого на левый берег у границ Херсонской области. Сейчас они фактически остались без снабжения и оказались в тактическом окружении, прижатые к воде. У них там бедственное положение», — рассказал он РИА «Новости».

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ВСУ в конце августа предпринимали попытки контрнаступления на Херсонском направлении. Минобороны РФ сообщало об отражении этих атак. По данным ведомства, украинские силы понесли большие потери: и человеческие, и в технике.

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Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявил, что руководство Донбасса попросило о помощи. По его словам, жители этого региона более восьми лет подвергались издевательствам и геноциду. Среди целей спецоперации российский лидер выделил также денацификацию и демилитаризацию Украины.

ВСУ

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