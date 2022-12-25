25 декабря 2022, 12:16
Украинские военные понесли большие потери под Сватовом
«Военное обозрение» сообщило о наступлении ВС РФ под Сватовом и больших потерях ВСУ
Российские военные активно продвигаются в направлении населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике, заставляя противника нести большие потери. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».
«В районе Сватова украинские войска несут большие потери, тогда как российские военные после вынужденной обороны приступили к активным действиям», — сказано в материале.
Реклама
Сообщается, то в основном у ВСУ есть проблема с эвакуацией раненых боевиков, ежедневные потери в живой силе составляют примерно 50 бойцов.
Реклама
«Сдающиеся в плен украинцы гарантированно получают уход и медицинскую помощь. Брошенные на позициях бойцы, как правило, погибают», — добавили авторы издания.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии из-за больших потерь под Сватовом перебросило в этот район дополнительные резервы.
По его словам, санитарные потери ВСУ на указанном участке давно превысили все изначально предполагаемые цифры.
Минобороны РФ
ЛНР
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама