Спецоперация 25 декабря 2022, 12:16 Украинские военные понесли большие потери под Сватовом «Военное обозрение» сообщило о наступлении ВС РФ под Сватовом и больших потерях ВСУ РИА «Новости»

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Российские военные активно продвигаются в направлении населенного пункта Сватово в Луганской Народной Республике, заставляя противника нести большие потери. Об этом сообщило издание «Военное обозрение».

«В районе Сватова украинские войска несут большие потери, тогда как российские военные после вынужденной обороны приступили к активным действиям», — сказано в материале.

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Сообщается, то в основном у ВСУ есть проблема с эвакуацией раненых боевиков, ежедневные потери в живой силе составляют примерно 50 бойцов.

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«Сдающиеся в плен украинцы гарантированно получают уход и медицинскую помощь. Брошенные на позициях бойцы, как правило, погибают», — добавили авторы издания.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии из-за больших потерь под Сватовом перебросило в этот район дополнительные резервы.

По его словам, санитарные потери ВСУ на указанном участке давно превысили все изначально предполагаемые цифры.