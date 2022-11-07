Украинские военные получили ЗРК NASAMS и Aspide | 360°

Спецоперация 07 ноября 2022, 14:35 Украинские военные получили ЗРК NASAMS и Aspide Министр обороны Украины Резников сообщил о прибытии в страну ЗРК NASAMS и Aspide Википедия

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Украинские военные получили зенитно-ракетные комплексы NASAMS и Aspide. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

По его словам, вооружение существенно укрепит украинскую армию и позволит сделать более уверенным контроль небесного пространства.

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«Смотрите, кто здесь! В Украину прибыли ЗРК NASAMS и Aspide! Это оружие значительно укрепит украинскую армию и сделает наше небо более безопасным. Мы будем продолжать сбивать воздушные цели. Спасибо нашим партнерам: Норвегии, Испании и США», — написал Резников.

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Украина запросила у США поставить ей системы противовоздушной обороны Avenger с ракетами ближней дальности, писал RT.

Источник в американском Конгрессе отмечал, что передача вооружения может сорваться из-за слишком ограниченного количества артиллерийских снарядов в распоряжении армии США.

Резников заявлял, что в дальнейшем ВСУ получат истребители F-15, F-16 или шведские Gripen. Если ранее Запад отказывался поставлять определенные виды вооружений, отметил он, то сейчас ситуация поменялась.