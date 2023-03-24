Спецоперация 24 марта 2023, 09:55 Украинские военные получили натовскую артиллерию на Донецком направлении — Марочко Экс-офицер Марочко: ВСУ получили натовскую артиллерию на Донецком направлении Правительство США / flickr

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Российская разведка зафиксировала доставку дополнительной артиллерии, в том числе производства НАТО, в подразделения ВСУ на Донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в районы населенных пунктов Часов Яр, Миньковка, Марково прибыли разные артиллерийские системы. В частности, реактивная и самоходная артиллерия, буксируемые гаубицы.

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«Артиллерийские системы как советского производства, так и стран НАТО», — уточнил он.

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Марочко допустил, что вооружение и технику направили из резерва командования украинской армии. Накануне, 23 марта, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Южной группировки войск уничтожили свыше 250 военных ВСУ на Донецком направлении за сутки.