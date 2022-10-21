Спецоперация 21 октября 2022, 10:10 Украинские военные в ДНР подрались и не заметили шпиона — видео Народная милиция ДНР: разведывательный беспилотник заснял драку бойцов ВСУ на позиции

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Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) подрались прямо на позиции под поселком Шумы и не заметили, что их заснял разведывательный беспилотник. Видео потасовки показала в своем Telegram-канале Народная милиция Донецкой Народной Республики.

Союзные войска вели разведку на Горловском направлении. Они исследователи местность при помощи дронов и наткнулись на опорный пункт ВСУ вблизи поселка Шумы, где в тот момент началась драка. Сначала в окопе сцепились двое бойцов, потом вышли еще трое, начали их разнимать и тоже стали участниками конфликта.

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«Украинские боевики так были заняты выяснением отношений, что так и не заметили разведывательный беспилотный летательный аппарат», — заявили в Народной милиции ДНР.

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ВСУ стянули на передовую плохо подготовленных незамотивированных сражаться украинцев, рассказал командующий российской группировкой войск в зоне спецоперации Сергей Суровикин. Украинские войска привлекли свои резервы, в том числе бойцов территориальной обороны, чтобы попытаться прорвать линию обороны. Для борьбы с дезертирством они создали заградотряды, которые расстреливают беглецов.