Спецоперация 13 июля 2023, 00:07 Украинские военные побросали технику и отступили на Времевском выступе — СМИ РВ: бойцы ВСУ бросили натовскую технику и отступили в районе Новодаровки РИА «Новости»

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Украинские военные бросили технику натовского образца и отступили в районе Времевского выступа, сообщило издание «Русская весна». Авторы статьи отметили, что бойцы ВСУ оставили на поле боя своего товарища, чтобы поскорее покинуть опасный район.

Журналисты уточнили, что российские военные из 127-й дивизии нанесли удар по украинской бронетехнике в районе села Новодаровка Запорожской области. Бегство бойцов ВСУ попало на видео, которое снимали дроны.

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На кадрах видно, как военнослужащие бежали с поля боя, а за их спинами осталась колонна сожженной техники натовского образца. Украинские солдаты запрыгнули в бронетранспортер MRAP MaxxPro, однако один человек не влез в машину. Его товарищи решили бросить его, чтобы как можно скорее спастись самим.

О ситуации на линии соприкосновения рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин. По его словам, ВС России организовали контратаки на нескольких направлениях, включая Краснолиманское и Авдеевское. Глава республики добавил, что российские военные достигли успехов вопреки тяжелым условиям ведения боев.