Спецоперация 15 сентября 2023, 08:31 Украинские военные отправили на минное поле пленных российских солдат — СМИ РИА «Новости»: военные ВСУ отправили пленных солдат из России на минное поле Пресс-служба Минобороны

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Бойцы ВСУ отправили российских пленных на минное поле в зоне СВО. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник.

«Видео (на котором видно, как отправляют на мины наших солдат — прим. ред.) было в телефоне, который нашли в украинском блиндаже. На нем всушники гонят на минное поле наших парней, которых они взяли в плен, со словами: „Если дойдешь, свободен“, — заявил собеседник агентства и показал ролик.

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На видео можно рассмотреть, как украинские военнослужащие под прицелами автоматов отправляли безоружных людей в форме российской армии на поле. При этом представители ВСУ говорили: «Вот они пошли — „освободители“, „Хорошо идут“.

Осенью минувшего года в Сети появился ролик. на котором украинские боевики расстреляли российских бойцов. По данным председателя Совета по правам человека Валерия Фадеева, случай произошел в ЛНР, в селе Макеевка.