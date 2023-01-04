Спецоперация 04 января 2023, 08:29 Украинские военные открыли огонь по сдавшимся в плен сослуживцам Украинский военный Лищук сообщил о случае обстрела ВСУ сдавшихся в плен сослуживцев РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли из миномета своих сослуживцев, которые решили сдаться в российский плен. Об этом РИА «Новости» рассказал сложивший оружие военный 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Виталий Лищук.

«Мину по нам запустили, кого-то ранило. Российские ребята нас к себе забрали, сразу помощь первую оказали и отвезли в больницу. Когда к ней подъезжали, по нам выстрелили еще одной миной, но она упала неподалеку», — сообщил он.

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Лищук предположил, что мины запустили его собственные сослуживцы.

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко сообщал в декабре, что командование украинской армии возобновило практику расстрела военнослужащих за невыполнения приказов.

По его словам, соответствующие решения выносит военно-полевой суд, после чего провинившихся солдат казнят.

Военный эксперт Константин Сивков в беседе с «360» рассказывал, что расправы в рядах ВСУ стали нормой еще с 2014 года. Также он добавил, что основную массу мобилизованных украинцев в бой ведут заградотряды из наемников.