Спецоперация 10 декабря 2022, 16:25 Украинские военные открыли огонь по береговой линии Энергодара Член ВГА Рогов: ВСУ обстреляли береговую линию Энергодара в Запорожской области РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали береговую линию Энергодара, власти зафиксировали свыше 15 ударов. Об этом ТАСС сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Всего около двух десятков прилетов было. Бьют по береговой линии Энергодара, это на расстоянии около двух километров до Запорожской атомной электростанции», — сообщил он.

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Рогов не подтвердил информацию в некоторых СМИ о том, что украинские снаряды попали на территорию промышленной зоны Запорожской АЭС.

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Днем 10 декабря журналистка Ольга Курлаева сообщила, что военные заметили беспилотный летательный аппарат в небе над ЗАЭС.

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказывал о продвижении в переговорах по созданию зоны безопасности на атомной электростанции. По его словам, новая встреча с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси пройдет, если получится проконтролировать прекращение регулярных обстрелов атомного объекта со стороны украинских войск.