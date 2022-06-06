Украинские военные открыли минометный огонь по Ясиноватой

ВСУ открыли огонь по городу Ясиноватая. Минометный обстрел велся с позиций украинских военных в Авдеевке, сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

По данным штаба, ВСУ применили против мирных жителей мины калибром 120 миллиметров. В Telegram-канале «Online СЦКК ДНР» уточнили, что по Ясиноватой выпустили семь мин. Первый обстрел зафиксирован в 08:10, второй — в 08:17 утра.

Ясиноватая — прифронтовой город в северной части ДНР недалеко от Донецка. Его население составляет порядка 30 тысяч человек. Украинские войска регулярно обстреливают его и пригород, начиная еще с 2014 года. В минувшую субботу, 4 июня, по населенному пункту открыли огонь из реактивной системы залпового огня «Град».