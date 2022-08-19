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    19 августа 2022, 00:24

    Украинские военные открыли массированный огонь по Энергодару

    Власти Запорожской области: ВСУ начали обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии

    Валерия Шафирко

    Украинские военные вечером 18 августа начали обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС.

    «Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу Энергодар», — сказано в сообщении Рогова в его Telegram-канале.

    Информацию об обстреле подтвердили городские власти, отметило РИА «Новости». Жителей Энергодара попросили переместиться в безопасное место. В сообщении администрации города указано, что данные о местах разрывов снарядов, пострадавших, а также повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются.

    Обстрелы ЗАЭС Украина может использовать для традиционного ядерного шантажа Европы. Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, украинские власти вряд ли совсем сошли с ума и не понимают опасности всей ситуации.

    При этом российское Минобороны допустило остановку работы Запорожской атомной электростанции, если украинские боевики продолжат ее обстреливать.