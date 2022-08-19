Украинские военные открыли массированный огонь по Энергодару

Украинские военные вечером 18 августа начали обстрел Энергодара из тяжелой артиллерии. Об этом сообщил представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов. Энергодар расположен рядом с Запорожской АЭС.

«Боевики [президента Украины Владимира] Зеленского с 22:50 открыли массированный огонь из тяжелой артиллерии по городу Энергодар», — сказано в сообщении Рогова в его Telegram-канале.

Информацию об обстреле подтвердили городские власти, отметило РИА «Новости». Жителей Энергодара попросили переместиться в безопасное место. В сообщении администрации города указано, что данные о местах разрывов снарядов, пострадавших, а также повреждениях гражданской инфраструктуры уточняются.

Обстрелы ЗАЭС Украина может использовать для традиционного ядерного шантажа Европы. Как отметил советник главы ДНР Ян Гагин, украинские власти вряд ли совсем сошли с ума и не понимают опасности всей ситуации.

При этом российское Минобороны допустило остановку работы Запорожской атомной электростанции, если украинские боевики продолжат ее обстреливать.