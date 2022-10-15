Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов ДНР за два часа | 360°

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15 октября 2022, 18:15

Украинские военные обстреляли семь населенных пунктов ДНР за два часа

Власти ДНР сообщили об обстрелах семи населенных пунктов со стороны ВСУ за два часа

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За 2,5 часа украинские боевики обстреляли семь населенных пунктов Донецкой Народной Республики. Об этом в субботу говорится в сообщении представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов прекращения огня

По данным ведомства, с 14:15 до 16:45 под обстрелы украинских боевиков попали Донецк, Ясиноватая, Минеральное, Гольмовский, Широкая Балка, Пантелеймоновка и Макеевка. Всего украинские войска выпустили по этим населенным пунктам 55 снарядов из тяжелой артиллерии.

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При этом ВСУ раз обстреляли Донецк, два раза Ясиноватую — дважды и по одному разу остальные города и села.

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В Минобороны сообщили, что российские военные сорвали попытку ВСУ высадить десант у Запорожской АЭС. Вооруженные силы России нанесли удары по району формирования украинского десанта в бухте Каховского водохранилища, сообщил телеканал «Царьград».

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