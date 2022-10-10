Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР | 360°

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Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР

ВСУ выпустили ракету HIMARS по городу Рубежное в ЛНР

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике. Они выпустили ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информации о пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Подтвержденных данных о пострадавших и разрушениях пока нет», — написал он.

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Ракету американского производства HIMARS выпустили по Рубежному 10 октября в 01:30.

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По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, украинские войска применили РСЗО HIMARS для удара по пункту временного размещения беженцев из Харьковской области при МЧС в населенном пункте Старобельск. Удар нанесли примерно в это же время. ВСУ использовали снаряд со шрапнелью, который предназначен для ударов на открытой местности.

В общей сложности с февраля под обстрелами ВСУ на территории республики погибли более 100 человек. ВСУ использовали для атак ракеты «Точка-У», HIMARS, «Град», «Ураган» и «Смерч», а также артиллерийские снаряды натовского стандарта калибром 155 миллиметров.

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