Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР | 360°

Спецоперация 10 октября 2022, 07:01 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Украинские военные обстреляли Рубежное в ЛНР ВСУ выпустили ракету HIMARS по городу Рубежное в ЛНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Рубежное в Луганской Народной Республике. Они выпустили ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Информации о пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале руководитель представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

«Подтвержденных данных о пострадавших и разрушениях пока нет», — написал он.

Реклама

Ракету американского производства HIMARS выпустили по Рубежному 10 октября в 01:30.

Реклама

По данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня, украинские войска применили РСЗО HIMARS для удара по пункту временного размещения беженцев из Харьковской области при МЧС в населенном пункте Старобельск. Удар нанесли примерно в это же время. ВСУ использовали снаряд со шрапнелью, который предназначен для ударов на открытой местности.

В общей сложности с февраля под обстрелами ВСУ на территории республики погибли более 100 человек. ВСУ использовали для атак ракеты «Точка-У», HIMARS, «Град», «Ураган» и «Смерч», а также артиллерийские снаряды натовского стандарта калибром 155 миллиметров.

0 0 0 0 0 0