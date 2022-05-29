Украинские военные обстреляли район Донецка

Куйбышевский район Донецка подвергся обстрелу с украинской стороны в воскресенье, 29 мая. По городу выпустили шесть снарядов калибром 122 миллиметра. Об этом сказано в сообщении представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В Telegram-канале представительства указано, что обстрел со стороны ВФУ зафиксирован по направлению Авдеевка — Донецк.

«Выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра», — говорится в публикации.

Начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев накануне сообщил, что украинские националисты и бойцы ВСУ оборудовали огневые точки в детских садах и школах в населенных пунктах ДНР. В частности, огневые позиции оборудованы в двух школах Славянска. На прилегающей территории, по словам Мизинцева, размещена бронетехника, крупнокалиберная артиллерия и РСЗО. Боевики насильно удерживают в школах жителей соседних домов. Людей завели в учебные заведения под предлогом обеспечения их безопасности.