Украинские военные обстреляли прибрежную линию Энергодара | 360°

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Украинские военные обстреляли прибрежную линию Энергодара

Администрация Энергодара сообщила об атаке ВСУ на прибрежную городскую зону

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Украинские военные нанесли удар по прибрежной зоне Энергодара из артиллерийских орудий. Об этом сообщили в Telegram-канале городской администрации.

«Артиллерийский огонь открыли формирования ВСУ по прибрежной линии Энергодара, 13 взрывов», — говорится в сообщении администрации.

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На данный момент информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Все экстренные службы города привели в состояние боевой готовности.

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Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что ВСУ планировала атаковать район Запорожской атомной электростанции, однако отечественная артиллерия подавила огневые точки противника.

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий также сообщал, что боевики попытались сбросить на территорию ЗАЭС беспилотный летательный аппарат. На месте падения дрона начался пожар, который удалось оперативно пошутить.

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов допускал, что украинские военные предпримут попытку прорыва обороны союзных войск в районе Энергодара.

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