Вооруженные силы Украины нанесли удар по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил Совместный центр контроля и координации прекращения огня (СЦКК).

Всего националисты выпустили 10 снарядов калибром 155 миллиметров со стороны населенного пункта Новгородское.

Накануне официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков рассказывал, что российские военные уничтожили две РСЗО Himars в ходе специальной операции, а также вертолет Ми-17 и самолет Су-25.

Также ранее Миноброны РФ показало на видео уничтожение командного бункера ВСУ ударом ракетой «Искандер».