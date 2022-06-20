Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР

Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Ночью 20 июня националисты обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.

Накануне ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов республики, в том числе Макеевку.