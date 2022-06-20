20 июня 2022, 07:19
Украинские военные обстреляли Пантелеймоновку в ДНР
СЦКК ДНР сообщил об обстреле Пантелеймоновки в ДНР со стороны ВСУ
Украинские военные нанесли удар по населенному пункту Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило представительство республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Националисты вели обстрел со стороны населенного пункта Новгородское, выпустив семь снарядов калибром 152 миллиметра. О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ночью 20 июня националисты обстреляли населенный пункт Минеральное, выпустив пять снарядов калибром 122 миллиметра.
Накануне ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов республики, в том числе Макеевку.