Украинские военные обстреляли населенные пункты ЛНР из HIMARS | 360°

Спецоперация 24 октября 2022, 07:18 Украинские военные обстреляли населенные пункты ЛНР из HIMARS СЦКК ЛНР: ВСУ обстреляли Покровское, Сватово, Золотое и Новоайдр из РСЗО HIMARS РИА "Новости"

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Украинские военные атаковали населенные пункты Луганской Народной Республики из реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом говорится в сообщении Совместного центра контроля и координации огня.

Под огнем националистов оказались Покровское, Сватово, Новоайдр и Золотое, всего боевики выпустили девять снарядов из американской установки.

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В результате обстрела два мирных жителей пострадали в Сватово, один жилой дом разрушен и еще два повреждены.

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Также три жилых дома получили повреждения в Новоайдаре, разрушено здание Новоайдарского отделения налоговой инспекции.

Ранее сообщалось, что украинские военные атаковали село Покровское в ЛНР, о жертвах и разрушениях на данный момент неизвестно.

В воскресенье правоохранительные органы в ЛНР задержали в Лисичанске местного пособника ВСУ, который передавал украинской армии координаты дислокации союзных сил в регионе.